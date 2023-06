Borse di studio universitarie Aperto il bando di Aliseo

È aperto il nuovo bando per l’attribuzione delle borse di studio universitarie portato avanti da Aliseo (Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento) per l’anno accademico 20232024. Il bando prevede un requisito di merito (un numero di crediti crescenti in base all’anno di iscrizione) e un requisito di reddito con soglia Iseeu alzata a 25mila euro e soglia Ispeu a 55mila. Sarà aumentato anche l’importo delle singole borse che potranno arrivare a un massimo di 6657 euro per studenti fuori sede e a 2683 euro per quelli in sede. I vincitori avranno diritto all’erogazione dell’importo della borsa e alla fruizione gratuita dei servizi (alloggio e un pasto giornaliero), esenzione dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dai contributi universitari. Nel periodo di presentazione della domanda (fino al 31 luglio) attivo un call center 840848038 dal lunedì al venerdì 9-12, martedì e mercoledì anche 14.30-16.30.