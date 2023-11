Borgo di Portesone. Bocciato il progetto

Si blocca in conferenza dei servizi il progetto per la riqualificazione e la valorizzazione del borgo di Portesone, antico insediamerto situato sopra Tellaro e risalente al 1600, per il quale una società aveva presentato un progetto di ospitalità turistica sostenibile. Nei giorni scorsi, la pubblicazione della determina con il Comune ha comunicato la conclusione negativa del procedimento "per l’impossibilità di esprimere un parere da parte degli enti coinvolti, considerando questi ultimi fondamentali per la valutazione e l’approvazione del progetto". La decisione ruota attorno alle presunte lacune della progettazione sottoposta all’attenzione degli enti. La conferenza dei servizi era stata indetta a maggio, ma fu sospesa un mese più tardi, in quanto sia il Servizio pianificazione territoriale e urbanistica del Comune, sia il Parco di Montemarcello Magra-Vara avevano sottolineato l’esigenza di integrare la documentazione presentata in quanto non ritenuta esaustiva e abbastanza approfondita e specifica. Uno stop che ha visto anche l’invio, da parte della società proponente il progetto, di una lettera di diffida all’indirizzo del Comune di Lerici per convocare la Conferenza dei servizi. La scorsa settimana, gli enti si sono riuniti per prendere in esame i carteggi, confermando le impressioni messe nero su bianco nei mesi precedenti. "Si dichiara conclusa la conferenza, concordando sul fatto che debba essere chiusa negativamente per l’impossibilità di esprimere un parere da parte degli enti coinvolti, considerando questi ultimi fondamentali per la valutazione e l’approvazione del progetto presentato dalla società" si legge nel documento.