Borghetti racconta Fanigliulo per ’Un mercoledì da piccioni’

Dopo la prima tappa di successo della scorsa settimana con Mirko Capozzoli e Rino Genovese, proseguono gli eventi di ‘Un mercoledì da piccioni – Libri e opere da gustare con gli autori’, rassegna giunta alla decima edizione con l’organizzazione dell’Arci Solaro ed il patrocinio del Comune di Lerici. L’appuntamento di oggi vedrà come protagonista, Riccardo Borghetti con ‘Benvenuti nella musica’ dedicato alla musica d’autore, a cui si affiancheranno le immagini dell’archivio fotografico dell’epoca. "Parlerò di Fanigliulo e canterò brani scritti per lui da me – spiega Borghetti – . L’incontro ha un titolo, che è poi quello dell’ultima mia canzone che Fani riuscì a cantare magistralmente, prima di lasciarci". I prossimi eventi della kermesse, sempre con inizio alle 19 nel circolo Arci di via Vassale a SolarO (prenotazioni al 347 6422283), proseguono il 12 luglio con Laura Ephrikian e il suo libro ‘Una famiglia armena’, in compagnia dell’artista Letizia Cuscela e il suo ‘Tra anima e mente’. Poi, il 19 luglio, Eraldo Pecci propone il suo ‘Ci piaceva giocare a pallone’, e insieme il fotografo Davide Marcesini con ‘Paesaggi di calcio’. Si passa al 26 luglio con Emanuela Ersilia Abbadessa e il volume ‘La seduzione del tango da una sponda all’altra dell’oceano’, con le immagini a cura di Paolo Zavanella. Penultima tappa il 2 agosto con Dino Grassi e Giorgio Pagano col libro ‘Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista’, accompagnato dalle fotografiei di Enrico Faggioni. La conclusione, mercoledì 9 agosto, è affidata a Alice Pignagnoli, autrice di ‘Volevo solo fare la calciatrice’ e con lei la pittrice Ilaria Azzarini e il suo ‘L’antidoto’. Al termine di ogni incontro è sempre prevista una cena in compagnia degli autori.

m. magi