Terremoto sul Palio. Borgate, il direttivo lascia: "Ci hanno voltato le spalle"

La Spezia, 13 agosto 2024 – Qualche tensione covava sotto la cenere da alcuni giorni, come avvertito nel corso della cerimonia per la proclamazione del vincitore della sfilata del Palio. Già quella sera, pur in un contesto di festa e divertimento, all’interno del Comitato delle Borgate c’erano stati malumori causati da una maglietta con un disegno satirico indossata da una tifoseria durante la gara del giorno prima, maglietta che riportava una scritta ritenuta offensiva.

A distanza di giorni il consiglio direttivo del Comitato delle Borgate ha deciso di rassegnare "le proprie dimissioni irrevocabili con effetto immediato". Una decisione dettata "dalle sempre più grandi difficoltà riscontrate nella organizzazione del Palio del Golfo – scrive il consiglio direttivo – nel colloquio con alcune Amministrazioni ed Enti ma, soprattutto, dalla evidente mancanza di fiducia nei nostri confronti che si ravvisa nel comportamento e nelle esternazioni, così come nei silenzi, di molte Borgate. Per occuparsi dell’organizzazione di un evento complesso come il nostro ed essere sempre sotto processo da parte di tutti, spesso istituzioni comprese, così come per essere sempre pronti a battagliare per difendere le esigenze del nostro movimento, è fondamentale sentire il supporto delle Borgate, supporto che ad oggi è venuto a mancare".

Non mancano un appunti agli "episodi verificatesi, in particolare le illazioni formulate e gli insulti ricevuti da Fezzano e Portovenere, che sono solo gli ultimi di una serie di comportamenti ed esternazioni che ci hanno convinto, a malincuore, a fare questo passo". Nei prossimi giorni il consiglio dimissionario provvederà alla chiusura "dei conti del Palio 2024 e del bilancio corrente, ma invitiamo da subito a organizzare la nomina di una Commissione elettorale per la gestione di questa fase e a fissare la data delle prossime elezioni, tenendo conto della necessità che il nuovo consiglio direttivo avvii fin da subito l’organizzazione della prossima edizione del Palio del Golfo", una edizione destinata a entrare nella storia della tradizionale regata trattandosi di quella del centenario. Per il ’Palio numero 100’ un inizio sicuramente inatteso che porterà nelle prossime settimane alle elezioni per la nomina di un nuovo consiglio direttivo delle Borgate.