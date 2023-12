Borgata in trincea. San Terenzo rinuncia

Domattina nelle acque della passeggiata Morin va in scena il Trofeo di Natale, primo appuntamento stagionale per le tredici borgate del Palio del Golfo. Un evento che vedrà l’assenza in segno di protesta della borgata San Terenzo. È la stessa borgata biancoverde a spiegare i motivi "molto semplici ma altrettanto gravi e paradossali". Il primo "è quello relativo a logistica e sicurezza; non siamo più in grado di sostenere gli enormi rischi legati al tratto di strada da percorrere quotidianamente contromano, in quanto non avendo alcun accesso diretto al mare, ci siamo sobbarcati per ben sette anni l’onere di possibili incidenti stradali. Contiamo che la situazione si risolva nei primi giorni del nuovo anno, altrimenti l’intera stagione sarà a rischio". Il secondo motivo è relativo all’unica mancina in funzione nella marina "rotta da circa quaranta giorni: gli equipaggi sono impossibilitati a scendere in mare. Quella delle mancine è una situazione ridicola che va a avanti da troppo tempo. Ci é stato assicurato che a gennaio sarà messa in funzione la seconda mancina, ma oggi la situazione é questa. Ce la stiamo mettendo tutta, ora però auspichiamo un cambiamento radicale per poter proseguire l’attività".