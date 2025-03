Boom di iscrizioni per ‘Lo Sprugolino d’Oro’: selezioni difficili

Un vero e proprio boom di iscrizioni alla seconda edizione del concorso canoro per bambini e per la famiglia, ‘Lo Sprugolino d’Oro’, con oltre il doppio dei partecipanti rispetto all’anno scorso. I concorrenti arrivano questa volta da tutta Italia, a dimostrazione di come nel giro di una sola edizione, la manifestazione ideata da Marco Tarabugi, dedicata ai ragazzi dai 5 ai 15 anni, sia divenuto di rilevanza nazionale. E dunque è molto più difficile per la giuria selezionare i cantanti che potranno salire sul palco della Sala Dante, sabato 12 aprile, per la finalissima. Ricordiamo che il concorso, con la direzione artistica del collega Marco Magi, è diviso in due categorie, che prevedono la presentazione di brani editi e inediti: la Singola, che prevede l’esibizione individuale, di coppia o in gruppo, anche con l’utilizzo di strumenti musicali (pianoforte, chitarra, tastiera, violino); e Family, l’assoluta novità che ha anticipato anche la nota trasmissione Mediaset ‘Io Canto’, con l’esibizione di brani in coppia con un genitore o in generale di un familiare. C’è ancora tempo per partecipare, infatti ci si può iscrivere entro mercoledì 19 marzo contattando direttamente il curatore della kermesse canora Marco Tarabugi al 347 4018122 oppure scrivendo a [email protected]. Questi contatti sono attivi anche per avere ulteriori informazioni e maggiori dettagli sulle limitazioni di età dei concorrenti. I partecipanti alla seconda edizione dello ‘Sprugolino d’Oro’ avranno poi la possibilità di effettuare, prima della finale, delle prove nella scuola di musica Music Factory Academy. "Emozionante assistere alle prove dei giovani cantanti insieme ai genitori nella sezione Family, in corso", afferma Tarabugi. La finalissima, inoltre, verrà trasmessa in diretta nazionale tramite la Web tv SpeziaTv. Sono inoltre previsti premi e riconoscimenti per tutti i partecipanti, oltre che delle artistiche coppe per i vincitori e una sorpresa legata ai partner musicali, che verrà svelata poco prima dell’epilogo.

Giulia Tonelli