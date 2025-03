Bonus affitti per chi investe nel rilancio commerciale dei paesi

Cinque anni di bonus affitto per le imprese dell’artigianato, del commercio e dei servizi che apriranno nell’entroterra ligure. Sulle opportunità sentiamo il consigliere delegato allo sviluppo economico Alessio Piana di Regione Liguria.

Quanto è stato stanziato? "Sono stati assegnati 5 milioni di euro e i comuni potenzialmente interessati allo strumento, potrebbe portare potenzialmente in ognuno dei 123 piccoli comuni all’apertura di due nuovi negozi".

In cosa consisterà l’intervento? "A fronte di un contratto di locazione commerciale finalizzato all’insediamento in locali con vetrine e accesso a piano strada, di richiedere un contributo a fondo perduto che potrà raggiungere i 300 euro mensili. Lo strumento sarà attivo entro la fine di aprile e verrà gestito dal Sistema Camerale.

Quali sono i criteri per richiedere i contributi? "La misura sperimentale varata da Regione Liguria per favorire l’insediamento di nuove attività economiche riguarda i comuni non costieri con meno di 2 mila abitanti. Con questa misura incentiviamo l’apertura di nuove attività in aree che, negli anni, hanno subito un progressivo spopolamento, contribuendo così a mantenere vivi i borghi, rafforzare i servizi locali e creare nuove opportunità di lavoro".