La spezia, 15 agosto 2021 - In Liguria si registrano 169 nuovi positivi dopo 2.596 tamponi molecolari e 3.294 test antigenici rapidi. Di questi, 45 casi sono a Imperia, 31 a Savona, 54 a Genova, 14 nel Tigullio e 23 alla Spezia.

Negli ospedali ci sono 5 ricoverati in più, per un totale di 83 pazienti, di cui 12 in terapia intensiva.