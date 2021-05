La Spezia, 13 maggio 2021 - Sono 115 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore. Calano però gli attualmente positivi (-87) in virtù di 194 guarigioni e 8 ottodecessi.

In ospedale diminuiscono i ricoveri: sono 26 in meno (373 in totale), dei quali 47 in terapia intensiva (due in meno). Brusca frenata anche per gli isolamenti domiciliari, 151 in meno.

Il dettaglio dei 115 nuovi casi per residenza:

Imperia: 20

Savona: 21

Genova: 55 (di cui 50 di Asl3, 5 di Asl4)

La Spezia: 19

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Sono stati eseguiti 3.931 tamponi e 2.920 tamponi antigenici rapidi