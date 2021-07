La Spezia, 15 luglio 2021 - Sono 31 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 2.347 tamponi molecolari e 1.840 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull'emergenza Covid. Cala il numero degli ospedalizzati, in totale 12 (1 in meno) con 5 pazienti in terapia intensiva. I vaccini somministrati sono l'87%, cioè 1.494.375 dosi su 1.725.549 consegnate. Nelle ultime ventiquattro ore e' stato registrato un decesso: il bilancio delle vittime sale a 4.354 da inizio emergenza. Dei nuovi contagiati 10 sono in provincia di Genova, 10 nello Spezzino, 5 nell'Imperiese, 3 nel Savonese. Gli attualmente positivi sono 1.458 in Liguria (23 in piu') con 7 nuovi guariti. In isolamento domiciliare 218 persone (23 in piu'). In sorveglianza attiva 275 soggetti.

Calciatore Spezia positivo

Un calciatore dello Spezia, di cui non sono state diffuse le generalità, è risultato positivo al Covid-19. Lo rende noto la società ligure, spiegando che «il tesserato e tutto il gruppo squadra stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario». Lo Spezia dallo scorso 12 luglio è in ritiro a Prato allo Stelvio per preparare la nuova stagione.