’Bolle, frecce e superfici’: prorogata la mostra dedicata a Fabiani

Doveva chiudere oggi, giorno del suo compleanno, ma sarà prorogata fino a venerdì 28 marzo la mostra ‘Bolle Frecce Sciami e Superfici’ che l’associazione culturale Startè ha dedicato all’artista spezzino Mauro Fabiani (scomparso nel 1999 all’età di 59 anni) d’intesa con la moglie Clelia e inaugurata lo scorso 25 gennaio. "Non potevamo che rispondere positivamente alle richieste di tanti amici e appassionati alla pittura di Fabiani che, non essendo ancora riusciti a visitare la mostra – precisa Paolo Asti, curatore della mostra e presidente di Startè – ci hanno chiesto di avere ancora qualche giorno a disposizione per poterlo fare".

Il lavoro di Mauro Fabiani comincia nel 1964 quando decide di dedicare la sua attività alla pittura, cominciando a esprimersi attraverso autoritratti dipinti ad olio. L’anno successivo partecipa al Premio del Golfo, alla rassegna dei giovani artisti spezzini e lunigianesi, espone alla galleria Il Torretto alla Spezia, dove esporrà ancora nel 1967. Nell’anno successivo, grazie all’amicizia con Tiberio Nicola, si avvicina alle attività del Festival Internazionale del Jazz della Spezia.

Negli anni successivi il suo lavoro trova spazio e riconoscimenti di pubblico e critica in numerose mostre e premi, nel 1970 espone alla Galleria 2001 opere ispirate alla musica Jazz, lasciando la pittura figurativa cominciando la serie denominata ‘Relitti’. Il 1971 lo vede esporre alla Galleria Triade di Torino con 30 opere polimateriche con collage di stoffe o feltri, brani stampati e offset. Da ricordare come con Francesco Vaccarone, Andrea Michi, Graziano Dagna entra nel Gruppo Minotauro di cui Luciano Baldeschi, collezionista e amatore d’arte, è l’animatore. Poi, numerose esposizioni collettive e personali.

Da Startè, in piazza Europa 16, vengono proposte 25 opere, di cui 4 autoritratti del 1965 e alcuni bozzetti. Sarà visitabile dalle 15 alle 19 dal lunedì al sabato, ma per richieste visite (e informazioni) è possibile contattare l’email [email protected] o lo 0187 875839.

m. magi