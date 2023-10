Bolano Autovetture a folle velocità. Arrivano i rallentatori artificiali

Dissuasori e riduzione del limite di velocità: così il Comune di Bolano cerca di porre un freno all’alta velocità con cui vengono affrontate alcune strade. La giunta ha preso tre provvedimenti. Il primo riguarda la parte alta di via Garibaldi, dall’incrocio con via Dante alla località Bersaglione: saranno installati due dossi rallentatori, col limite è stato abbassato a 40 chilometri orari. Limite di velocità ancora più basso – 30 chilometri all’ora – a Montebello di Mezzo, nel tratto di strada dalla comunale alla piazza della chiesa. Anche in questa circostanza saranno posizionati due dossi artificiali. Infine, analoga decisione è stata presa in località Cornale, dove saranno installati dossi sulla strada comunale. Nelle motivazioni dei provvedimenti, viene segnalata "la presenza di rischi per la sicurezza della circolazione stradale a causa dell’elevata velocità dei veicoli in transito".