Spezia capitale del design nautico col 'Blue Design Summit'

La Spezia, 8 maggio 2024 – Presentata questa mattina in municipio la prima edizione del 'Blue Design Summit', il nuovo appuntamento dedicato alla progettazione, costruzione e refitting di superyacht, in programma dal 15 al 17 maggio all’auditorium Bucchioni alla Spezia.

Il summit è promosso da Comune della Spezia, MiglioBlu, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Confindustria La Spezia, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confartigianato, Cna La Spezia e Liguria International ed è organizzato da Promostudi e Clickutility Team. L’obiettivo è costruire un appuntamento annuale che sia punto di riferimento dell’industria nautica, settore in cui l’Italia è leader nel mondo per qualità e quantità delle sue realizzazioni.

“La Spezia è ormai conosciuta come capitale mondiale della nautica – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – e questo importante evento sarà un’occasione per promuovere l'innovazione, la formazione, la ricerca e l’eccellenza, portata avanti nella nostra città dai più importanti brand al mondo nella costruzione di yacht e superyacht; per confrontarsi su nuove idee di sviluppo con i principali protagonisti di tutta la filiera e per valorizzare il progetto del 'Miglio Blu' che, come amministrazione, in accordo con altri enti, abbiamo fortemente voluto creare per mettere a sistema tutti gli attori della Blue Economy e renderci sempre più competitivi a livello internazionale”.

'Blue Design Summit' si differenzia nel panorama delle manifestazioni nautiche in Italia, per la sua focalizzazione sul design e la progettazione, campo dove la creatività italiana ha modo di esprimersi appieno, grazie al dialogo costante e fecondo con la componente produttiva, dai cantieri agli arredi, dalle attrezzature ai materiali fino alle realizzazioni di alto artigianato che rendono riconoscibile a prima vista un superyacht Made in Italy.

“Con il 'Blue Design Summit' il distretto del 'Miglio Blu', Spezia come capitale della nautica, compiono un ulteriore salto di qualità – dichiara il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva – . Siamo orgogliosi di avere promosso insieme al Comune questa rassegna dedicata alla progettazione, costruzione e refitting dei superyacht. Attività di eccellenza per le quali il nostro territorio è sempre più protagonista. Questa vocazione deve essere accompagnata con iniziative di qualità nel campo della formazione in modo tale da essere sempre più attrattivi per gli investimenti industriali ed anche per i giovani talenti. Questo significa lavorare guardando al futuro di un territorio che sta dimostrando, ogni giorno di più, immense potenzialità”.

La tre giorni è quindi centrata sulle personalità e l’opera dei designer, in particolare di quelli ospitati dall’evento. Saranno presenti Paolo Bertetti di Sanlorenzo, Marco Bonelli di M2Atelier, Sergio Buttiglieri di Cantieri SanLorenzo, Margherita Casprini di Francesco Paszkowski Design, Leonardo Cecchi di ArDeMo - YD, Cantieri Tureddi, Sergio Cutolo di HydroTec, Marco de Jorio di De Jorio Design Swiss, Luca Dini di Luca Dini Design & Architecture, Fabio Ermetto di Cantieri Baglietto, Alfonso Femia di Atelier(s) Alfonso Femia, Paolo Foglizzo di Foglizzo, Francesca Muzio di FM Architettura, Francesco Paszkowski di Francesco Paszkowski Design, Vincenzo Poerio di Tankoa Yachts, Marijana Radovic di M2Atelier, Federico Rossi di Rossinavi, Giorgio Saletti di New Team Interiors e Gian Giacomo Zino di T. Mariotti.

“La valorizzazione delle di attività in cui il territorio eccelle rientra nei compiti di Promostudi La Spezia che annovera tra i suoi soci fondatori gran parte dei promotori di questo evento – afferma Ugo Salerno, Presidente di Promostudi – . Nel design e progettazione degli yacht è di vitale importanza la formazione di architetti e ingegneri e Promostudi è impegnata a supportare l’Università degli Studi di Genova nella erogazione alla Spezia di corsi di laurea triennali e magistrali dedicati alla nautica e unici in Italia”.

Gli argomenti su cui l’industria dei superyacht si confronterà, stimolati dai principali giornalisti del settore, vanno dalle influenze reciproche tra design nautico e architettura 'di terra', alle tendenze specifiche del settore, sia dal punto di vista delle forme e delle linee esterne sia degli spazi abitabili. Il dibattito di idee e realizzazioni toccherà anche il tema della sostenibilità, con un’attenzione particolare al nuovo trend dei superyacht a vela, ai materiali e alla propulsione. infine si discuterà dello yachting residenziale, in cui i cantieri italiani sono di nuovo protagonisti.

A coronare il primato del design e della creatività italiani, il Summit, nella serata conclusiva del 16 maggio, ospiterà le premiazioni della prima edizione dei 'Miglio Blu Design Award', decisi da parte di una giuria di designer, giornalisti ed esperti del settore.

“La Spezia ospiterà un grande evento di design nautico, un'importante opportunità per valorizzare il lavoro svolto e consolidare il ruolo della città come capitale mondiale della nautica – dichiara l’assessore Patrizia Saccone – . Il 'Blue Design Summit' si inserisce perfettamente all’interno del progetto 'Miglio Blu', un'iniziativa ambiziosa che mira a trasformare La Spezia in un distretto nautico d'eccellenza, capace di attrarre investimenti e creare nuove opportunità di lavoro. Il 'Miglio Blu' rappresenta un modello di sviluppo sostenibile per il settore nautico. L'evento sarà un'occasione per approfondire i temi dell'innovazione, della sostenibilità e del design, che sono elementi chiave per il futuro di questo settore”. La partecipazione all’evento è a pagamento o su invito, maggiori informazioni sul sito: www.bluedesignsummit.it/.