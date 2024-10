Black Diamonds, la nota Kiss tribute band sul palco dello Smood

Con oltre 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo, i Kiss sono unanimemente riconosciuti come una delle formazioni rock più iconiche ed influenti del XX secolo. Per la prima volta sul palco dello Smood - Sign Music Desk di Ceparana, domani sera (dalle 20.30 la cena, dalle 22 l’inizio del concerto) arrivano i Black Diamonds, Kiss tribute band, una delle più note a livello europeo. Chi non conosce i quattro rocker di New York con le facce truccate? ‘The Starchild’, ‘The Demon’, ‘The Spaceman’ e ‘The Catman’. I Kiss sono stati una band storica, unica nel suo genere per tanti aspetti differenti: dall’attenzione al look alla meticolosa costruzione dei propri personaggi, ma anche dei propri concerti. Un gruppo che, anche dopo il definitivo ritiro, sarà ricordato per sempre come uno dei più importanti per lo sviluppo della musica intesa come spettacolo. I Black Diamonds sono uno dei più grandi tributi italiani ai Kiss, le loro performance dal vivo della band, ripropongono gli originali show del celebre gruppo americano con giochi di luci e una scaletta classica del periodo anni ‘70 con l’aggiunta di immancabili classici più nuovi; dal trucco iconico alle espressioni mozzafiato, per rivere l’energia e la magia dei mitici Kiss ascoltando i brani più rappresentativi: l’inno per eccellenza dei fan ‘Rock and Roll all nite’, una delle canzoni rock più amate degli anni Settanta ‘Detroit Rock City’, poi la ballata ‘Beth’, l’esperimento disco-rock ‘I was made for lovin’ you’, la potente ‘Shout it out loud’, il ritmo travolgente di ‘Love gun’, la memorabile ‘God of thunder’, l’orecchiabile ‘Strutter’, l’hard rock e glam metal di ‘Heaven’s on fire’ e la festaiola ‘Cold Gin’. Nel locale ceparanese di via Vecchia 179 (a 100 metri dal casello autostradale) un nuovo concerto extra, prima del weekend di eventi live (informazioni e prenotazioni sono disponibili contattando il 328 7671213).

m. magi