Bitesp conto alla rovescia. Confartigianato è pronta a un ruolo da protagonista

Confartigianato conferma il proprio ruolo di protagonista nel settore turistico partecipando alla Bitesp 2025, la Borsa internazionale del turismo esperienziale organizzata al Terminal Crociere dal Comune della Spezia, dal 31 marzo al 2 aprile. Un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore, in cui Confartigianato si presenta con una solida tradizione e un network consolidato di consorzi turistici, offrendo ai propri operatori un’importante opportunità di incontro con i 30 buyer internazionali.

La partecipazione si inserisce nella strategia di Confartigianato La Spezia di promuovere e valorizzare tutte le imprese locali, rafforzando il legame tra turismo, tradizione e innovazione. Un impegno costante che continua a dare risultati concreti, consolidando La Spezia come meta prediletta nel turismo esperienziale. Da oltre 30 anni Confartigianato La Spezia è presente nelle più importanti fiere di settore a livello nazionale e internazionale, contribuendo fattivamente alla promozione e allo sviluppo del turismo alla Spezia.

"A partire dagli anni ’90, Confartigianato ha promosso la creazione di cooperative e consorzi turistici, modelli di partecipazione stabili che hanno permesso alle nostre imprese di collaborare e crescere – dichiara il direttore Giuseppe Menchelli – I risultati che abbiamo conseguito sono stati raggiunti grazie al loro lavoro, assieme al Parco Nazionale delle Cinque Terre e di tutti gli attori che hanno contribuito in concreto alla crescita del turismo alla Spezia".

Tra questi, spiccano realtà di rilievo come il Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti con le Cooperative del trasporto via mare, oggi leader a livello nazionale; la Cooperativa di guide turistiche Arte e Natura, nata nel 1995 su iniziativa di un gruppo di guide locali e che oggi rappresenta la maggiore impresa del settore sul territorio; il Consorzio ‘Welcome To La Spezia’, la più grande struttura ricettiva della nostra provincia.

A seguire i Consorzi stabili nei vari settori come Cns e Italian Luxury Drivers per gli Ncc, il Consorzio Radio Taxi La Spezia, la Cooperativa Barcaioli Porto Venere, le strutture via mare. E ancora: la Rete Turistica dell’Alto Tirreno, che raggruppa le imprese da Viareggio a Framura, Tantitours Experience, Lerici Mare e molte altre iniziative che hanno reso Confartigianato un punto di riferimento per tutto il turismo della nostra provincia. Un grande lavoro che ha permesso alla Spezia di emergere e diventare una destinazione turistica di eccellenza.

"La Bitesp – aggiunge l’onorevole Maria Grazia Frijia, vicesindaco della Spezia – è occasione importante per far conoscere ad un pubblico sempre più internazionale il nostro territorio e continuare a portare avanti investimenti ed azioni mirate. Per questo è importante che gli operatori turistici e gli operatori economici del nostro territorio, agevolati dai Comuni e guidati dalle associazioni di categoria come Confartigianato, partecipino".