Birra di Natale, panettone e musica

‘Festival di Natale’ all’insegna della musica al Birrificio del Golfo. Negli spazi di via delle Fornaci si parte domani, alle 17.30, quando verrà rivelata la birra di Natale, una winter ale da abbinare al panettone creato dalle sapienti mani della storica pasticceria ‘Silvana’ utilizzando la birra Bad Triple (per partecipare alla degustazione è necessaria la prenotazione contattando il birrificio), poi alle 21 si prosegue con il concerto degli Apua, un progetto musicale che si pone prima di tutto la ricerca e l’esplorazione dei suoni della tradizione, per poi andare a sviscerarli e renderli propri. La musica sarà protagonista assoluta anche 48 ore dopo, domenica, quando a dare ritmo alla serata ci saranno i The Gang, gruppo folk. Ad aprire il live, alle 20.30, l’esibizione blues di Enrico Gastardelli, in arte Gas, poi, dalle 21, sarà il turno della band dei fratelli Severini. I Gang, band storica del rock italiano nata all’inizio degli anni 80, con più di 10 album all’attivo oltre a live e altri progetti paralleli, eredi italiani delle sonorità del periodo punk londinese, sono nati dal progetto dei fratelli Marino e Sandro. Da sempre politicamente e socialmente molto attivi e impegnati, sono una delle più note band militanti nel panorama musicale italiano. m. magi