Bilancio in attivo per le imprese. Trainano alloggio e ristorazione

Chiude con il segno positivo il bilancio della demografia delle imprese al terzo trimestre dell’anno nella nostra provincia. Al 30 settembre 2023, nello Spezzino, risultano complessivamente 20.689 imprese registrate, di cui 17.357 attive. Questa la fotografia che emerge dagli ultimi dati Movimprese pubblicati da Unioncamere ed elaborati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria. Nel terzo trimestre 2023 ci sono state 252 nuove aperture e 161 chiusure. "Osservando i dati del trimestre – commenta il segretario generale della Camera di Commercio, Marco Casarino (nella foto) – si evidenzia una tenuta del sistema spezzino delle imprese: il tasso di crescita, +91 (pari al +0,44%) è migliore rispetto al dato regionale, del nord ovest e dell’Italia. I numeri confermano le performance positive del comparto turistico, asset strategico per il nostro territorio: costante la crescita delle imprese ricettive, di alloggio e ristorazione. Dunque un quadro generale di sostanziale stabilità pur nell’incertezza del momento storico".

In particolare emerge come, nel trimestre, il settore che ha evidenziato l’incremento più consistente sia quello delle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+42 unità), seguono il settore Costruzioni (+21), le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+17) e le attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+17). Saldo negativo, invece, solo per il Commercio all’ingrosso e al dettaglio (-5) e per l’Agricoltura (-2). Dal punto di vista della forma giuridica, nel terzo trimestre del 2023 nello Spezzino si è registrata l’iscrizione di 159 imprese individuali; 81 le nuove società di capitali; 11 le nuove società di persone. Se si analizzano le variazioni tra secondo e terzo trimestre, spicca il balzo delle società di capitali e delle imprese individuali, mentre diminuiscono le società di persone e delle altre forme di impresa.