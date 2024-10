Biglietto elettronico sul bus. Si paga con la carta di credito

La Liguria sceglie l’innovazione per il trasporto pubblico. E lo fa portando avanti una serie di progetti che vanno dalla bigliettazione elettronica all’integrazione dell’elettrico nel proprio parco mezzi, fino all’uso delle opportunità che l’intelligenza artificiale può portare nel settore. Il punto è stato fatto a margine del convegno di Club-Italia a Genova su “Innovazione e multimodalità del trasporto pubblico”. Presenti anche Regione e Aep Ticketing solutions. Quest’ultima (insieme a Engineering), è l’azienda alla guida del raggruppamento aggiudicatario delle imprese incaricate di seguire la fornitura del nuovo sistema di bigliettazione elettronica destinato a servire tutte le compagnie liguri di trasporto pubblico. "È stato completato il set up degli apparati centrali, collocati presso la server farm di Liguria Digitale, che costituiscono il cervello che controllerà l’intero funzionamento del sistema, gestendo, in tempo reale, tutte le transazioni e i dati raccolti dagli apparati distribuiti sul territorio – spiega l’assessore regionale ai trasporti Augusto Sartori – Sono state avviate anche le installazioni dei dispositivi a bordo delle flotte di autobus delle quattro aziende di trasporto della Liguria", anche quindi a bordo dei bus di Atc.

"Prevediamo – prosegue Sartori – che il sistema di bigliettazione elettronica regionale entrerà a pieno regime nel 2025: ricordo che questo progetto, avviato nel 2016, è rimasto in sospeso per anni a causa di vicende legali relative all’aggiudicazione della gara. Saranno quindi molteplici i vantaggi per l’utenza che potrà acquistare i biglietti con tutti i sistemi più evoluti: dal cellulare tramite un’app dedicata, alla carta di credito". "Dal 15 aprile abbiamo iniziato con Atc La Spezia e Rt Imperia le installazioni dei nostri apparati utili per il sistema di pagamento Emv contactless a bordo dei bus – dichiara Alessandro Sansone, amministratore delegato di Aep – Al momento sono stati equipaggiati con l’installazione 263 mezzi su un totale di 430. Per quanto riguarda Amt, i biglietti con sistema Qr code sono già in vendita sul territorio di riferimento e l’installazione degli apparati è avvenuta su due mezzi pilota". Smart ticketing, ma non solo: anche MaaS, intelligenza artificiale, video analisi, smart data. Sono alcuni dei tanti ambiti nei quali Amt è attiva con diversi progetti, portati avanti insieme a prestigiosi partner tecnologici e illustrati nel corso della due giorni genovese.