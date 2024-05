Cinque Terre, aumento biglietti dei treni: i riscontri dopo i primi mesi

Cinque Terre, 14 maggio 2024 – Le Cinque Terre ancora una volta sotto l'attenzione della Regione Liguria, per la questione dell'aumento dei biglietti dei treni per i non residenti.

Ha, infatti, convocato una riunione della 'Cabina di Monitoraggio 5 Terre' che si terrà giovedì 16 maggio nella sala Auditorium di piazza De Ferrari 1, V piano. L'incontro è organizzato dall'assessore Augusto Sartori, per dare riscontro di questi primi mesi dall’entrata in vigore della nuova bigliettazione maggiorata per le Cinque Terre.

Il sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia, ha confermato la sua partecipazione e ha avanzato una richiesta cruciale: la partecipazione del Comitato Cinque Terre Unite. Questo Comitato, che negli ultimi mesi ha raccolto dati e monitorato attentamente la situazione, è stato convocato in una data successiva, ma il primo cittadino monterossino ritiene fondamentale la loro presenza alla riunione del 16 maggio.

“La partecipazione del Comitato è essenziale – dichiara – per fornire un feedback dettagliato e approfondito sulla realtà del territorio e per contribuire efficacemente alla discussione”.

Inoltre, il sindaco Moggia ha richiesto la presentazione dello studio di fattibilità che ha portato Regione e Trenitalia a decidere per l’aumento della bigliettazione nel tratto delle Cinque Terre.

“È necessario comprendere le ragioni che hanno guidato la scelta del calendario dei giorni in cui si applica questo aumento”. Contestualmente, è stato chiesto di avere accesso ai dati relativi al numero di biglietti Cinque Terre venduti e ai relativi introiti. “In conformità con le sentenze del Tar 957/2019 e del Consiglio di Stato 60/2021”.