Biciclette messe all’asta Il ricavato in beneficenza

Torna domani alle 10 in Piazza Europa l’appuntamento con ’Bici in Asta’, iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale giunta alla terza edizione che ha già riscosso un grande successo. Verranno messe in vendita biciclette (intere o a pezzi) abbandonate e mai reclamate. Si parte alle 10 con l’esposizione fino alle 12 dei pezzi di ricambio. Tra le 11 e le 12 l’associazione Coach Sp si esibirà in evoluzioni spettacolari con le bici da free style. Dalle 14 alle 15 si potranno acquistare i pezzi di ricambio attraverso un’offerta libera e dalle 15 alle 16 si terrà l’asta delle biciclette a cura dell’Istituto vendite giudiziarie di Parma. Dalle 14 alle 16 lo staff di CicloPoint Spezia sarà a disposizione dei cittadini per le riparazioni di bici non funzionanti. Dalle 12 alle 15 si terranno test in sicurezza del nuovo monopattino bit mobility a cura di personale specializzato. Mobilità sostenibile e solidarietà viaggeranno infine a braccetto: il ricavato dell’asta pubblica verrà infatti devoluto alla Croce Rossa Italiana Giovani.