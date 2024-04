Biciclette abbandonate . Asta in piazza Europa. Ricavato in beneficenza Il Comune organizza 'Bici in Asta' il 27 aprile in piazza Europa per vendere biciclette abbandonate, promuovendo il riciclo e l'uso di mezzi ecologici. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Evento con esposizione, vendita di pezzi di ricambio e aste. Test di monopattini e biciclette elettriche Bit mobility.