Biblioteca umana a Mazzetta

L’esperienza della Biblioteca Umana coniugata alla spezzina, dopo il ‘la’ lanciato al Circolo anziani di piazza Brin, si sviluppa anche a Mazzetta con la prima sessione alla Società di Mutuo Soccorso Macchia Cappelletto, in via Oriana Fallaci (traversa di via Lunigiana). Appuntamento domani sera alle 21, per un’esperienza su una narrazione del libro umano a uno o più lettori, ascoltatori che poi fanno domande, iniziando una conversazione, una utile, rispettosa, franca discussione che riporta autenticità anche a chi s’incontra per la prima volta. "Può nascerne un’amicizia. Quando più una cosa manca, più se ne sente il bisogno e si studiano occasioni per ritrovarla. La Società di Mutuo Soccorso Macchia Cappelletto – spiegano i promotori – ha questo tipo di obiettivo, l’aiuto reciproco a partire dal tempo libero. Una volta al mese, il primo venerdì, ci si ritrova per una cena sociale nella sede; poi, gli altri venerdì sera, per corsi e tornei di burraco. Stiamo poi organizzando incontri con autori che presentano i loro libri e con musicisti che interpretano loro composizioni originali. Le attività della Società vogliono essere un’alternativa alla tv e all’isolamento delle nostre case. Insieme è meglio!". Protagonisti di domani sera, quindi, Ornella Riccobaldi con ‘Uno stupro’, Marilena Milani con ‘Come t’allargo l’amore’, Gian Luigi Ago con ‘Se niente importa’, Natalino Alberti con ‘Le Isole di Ferro’, Rosaria Pannico, Gaetano Palmieri, Maria Ausilia Maggi e Paolo Luporini.

In ogni caso, il circolo Mutuo Soccorso Macchia Cappelletto continua a crescere con nuove iniziative dedicate alla salute, alla formazione e alla creatività, offrendo ai suoi soci un ambiente dinamico e stimolante. "Due volte a settimana, nei nostri spazi, si tengono lezioni di ginnastica energetica con pratiche di Qi Gong e Tai Chi, discipline che favoriscono l’equilibrio psicofisico, migliorano la concentrazione e contribuiscono al benessere generale. A partire da giovedì 20 marzo, inoltre, avrà inizio un corso di fotografia per smartphone, un’opportunità per apprendere le tecniche migliori per catturare immagini di qualità con il proprio telefono. Infine, per rafforzare la sicurezza all’interno del circolo e nella comunità, avremo un corso di primo soccorso con formazione specifica sull’uso del defibrillatore, che sarà installato nei nostri spazi a disposizione di tutti". Info al 346 3555399.

Marco Magi