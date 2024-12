’Bestiari, erbari, lapidari’. Domani film e registi al cinema Sivori

In ‘Bestiari, Erbari, Lapidari’ c’è la prima immagine di un uomo di fronte a un pinguino imperatore. La prima della storia. Quell’uomo è Roald Amundsen, l’esploratore che per primo mise piede al Polo Sud. Domani, alle 15, al cinema Sivori di Genova (salita Santa Caterina 54 r.), il film sarà presentato dai due registi Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, in un incontro moderato da Luca Malavasi, docente di Storia e analisi del film all’Università di Genova. L’appuntamento è organizzato da Circuito in collaborazione con l’Università di Genova – Diraas Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica Arte e Spettacolo. Inoltre, mercoledì 3 dicembre sarà possibile assistere a un secondo incontro con i registi, aperto a tutti, nell’Aula M di via Balbi 4, alle 11. "La prima volta che abbiamo visto queste immagini – raccontano i registi Massimo D’Anolfi e Martina Parenti – siamo rimasti ipnotizzati. Il bianco della neve e del cielo avvolgono tutta la scena: le due sagome nere si fronteggiano con un movimento inverso: l’uomo avanza e il pinguino indietreggia. Il fotogramma li contiene entrambi fino a quando il pinguino camminando all’indietro si allontana fino a sparire. Così abbiamo scoperto che queste immagini erano state filmate durante la spedizione al Polo Sud di Roald Amundsen nel 1910-1912 che aveva raggiunto l’Antartide con quella che probabilmente è l’imbarcazione di legno più resistente della storia, il Fram. Questa immagine che ha tutta la potenza del cinema delle origini è diventata l’immagine del manifesto cinematografico del nostro ultimo film, ‘Bestiari, Erbari, Lapidari’". Il film è stato presentato fuori concorso alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ed è distribuito da Luce Cinecittà. È un documentario ‘enciclopedia’ diviso in tre atti, ognuno dei quali tratta un singolo soggetto: gli animali, le piante, le pietre.

m. magi