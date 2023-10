’Best Tourism Village’. Premio per il Comune

Il caso delle spiagge della Venere Azzurra e di San Terenzo inaccessibili a causa del rotavirus presente nei canali, non solo ha macchiato la coda estiva, ma è ancora un tema irrisolto. Nel frattempo, però, Lerici ottiene un prestigioso premio internazionale sul turismo. A conferirlo, l’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni unite – Unwto, nell’ambito dell’assemblea in corso a Samarcanda, in Uzbekistan. Lerici ha ottenuto il premio ’Best Tourism Village’, legato al programma dell’Unwto volto a individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali, che mettano a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità, per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite, a ritirare il premio il ministero del Turismo. "Una notizia che ci riempie di orgoglio e che pone l’Italia dei borghi al centro del mondo. Lerici è uno dei 5600 borghi che rappresenta l’Italia autentica, quella del saper fare, del saper accogliere, quell’Italia delle eccellenze e delle bellezze che sono invidiate da tutto il mondo, sinonimo di eccellenza e alfieri del Made in Italy. Gemme preziose, come Lerici, possono diventare il biglietto da visita che l’Italia pone al mondo per raccontare chi siamo e cosa sappiamo fare" afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. "Il turismo è la vocazione del nostro territorio. Ogni giorno lavoriamo allo sviluppo di quella che è la nostra risorsa più importante perché non sia solo turismo di ombrelloni e ristoranti ma perché l’offerta sia diversificata, esperienziale, al passo con i tempi e di qualità".