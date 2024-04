’Best of guitar’, che musica

Quattro virtuosi della chitarra accompagnati dal ’padrone’ di casa e organizzatore della serata che sarà dedicata alla grande musica italiana e alle canzoni che rappresentano una colonna sonora che tutti hanno ascoltato. Per il secondo anno consecutivo si terrà a Sarzana la serata denominata ’Best of guitar’ progetto ideato una quindicina d’anni fa dal musicista-batterista Max Fiorilli e portato in città da Fabio Anicas, il direttore della scuola Live Music Academy di via Landinelli a Sarzana e chitarrista professionista. Il progetto proposto da Anicas ha infatti ottenuto il contributo del Comune di Sarzana nell’ambito del bando Call for ideas ed è inoltre sostenuto da Roberto Tognetti della società Tubi Plastic. La serata è stata inserita nel periodo dedicato alla musica in città e si svolgerà sul palco di piazza Matteotti giovedì 18 luglio dalle 21 con ingresso gratuito. L’edizione del ’Best of guitar’ avrà come filo conduttore le grandi canzoni che hanno caratterizzato la musica italiana e vedrà protagonisti sulla scena 4 chitarristi di fama nazionale accompagnati dal maestro Fabio Anicas. Il quartetto verrà svelato soltanto tra qualche giorno proprio perchè non sono escluse ulteriori e gradite sorprese in corso di organizzazione.

La prima edizione della rassegna ’Best of guitar’ ha riscosso un grandissimo successo ed ha visto la presenza a luglio dello scorso anno di Stef Burns e Federico Poggipollini rispettivamente chitarristi di Vasco Rossi e Luciano Ligabue e Davide Cesareo storico componente del gruppo Elio e le storie tese. A distanza di un anno proprio Cesareo tornerà in concerto a Sarzana nell’ambito della rassegna musicale Moonland organizzata dal Comune di Sarzana in collaborazione con la società BluesIn. Nel corso della serata ’Best of guitar’ insieme ai quattro super ospiti suoneranno anche i musicisti della band "The Muller" con Max Fiorilli alla batteria e Fabio Anicas alla chitarra per regalare una serata rock ma con atmosfere italiane. E’ stato inoltre fissato a sabato 6 luglio lo spettacolo di fine anno degli allievi della Live Music Academy: il tema preparato dai corsisti che hanno avuto la possibilità di frequentare lezioni di diversi strumenti sarà legato alle grandi colonne sonore di film famosissimi che fanno parte della storia del cinema mondiale.

Massimo Merluzzi