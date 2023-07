’Best of guitar’, 5 solisti e una band Tutta la storia del rock in una notte

Una notte di grandi note sul palco di piazza Matteotti. I maestri della chitarra si riuniscono per la prima edizione della rassegna "Best of Guitar" organizzata da Live Music Academy di via Landinelli a Sarzana diretta dal maestro Fabio Anicas che sarà tra i protagonisti della serata di domani, venerdì, con inizio alle 21.

Saranno protagonisti dello show degli autentici virtuosi dello strumento: da Stef Burns da anni chitarrista di Vasco Rossi, Federico Poggipollini anima del sound di Ligabue, Cesareo di Elio e le storie tese, Giuseppe Scarpato chitarrista di Edoardo Bennato. La quinta chitarra sarà appunto quella di Fabio Anicas titolare dell’Accademia che in passato ha accompagnato in spettacoli televisivi Noemi, Ron, Le Vibrazioni, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Ermal Meta, Matia Bazar, Dolcenera, Giusy Ferreri, Anna Tatangelo, Umberto Tozzi, Nina Zilli e ha partecipato allo show nel 2010.

L’idea di mettere insieme tanti professionisti è di Max Fiorilli Muller, batterista che vanta collaborazioni con tanti big della musica italiana da Enrico Ruggeri, Niccolò Fabi, Alex Britti e Max Gazzè solo per citarne alcuni.

Durante il concerto, alcuni dei migliori chitarristi delle scena non solo nazionale, ospiti della serata, suoneranno alcuni brani da soli con la band The Mullers, e altri brani tutti insieme, con un gran finale dall’impatto spettacolare. La band che accompagnerà i migliori chitarristi italiani è The Mullers, formata da musicisti professionisti: Max Muller alla batteria, Orazio Nicoletti basso, Cristiana Conte voce, Francesco Luppi tastiere. Durante la serata, a ingresso libero, sarà attiva una raccolta fondi a favore Superhumans Center ente che si occupa di fornire protesi biotecnologiche ai bimbi e adulti che hanno perso degli arti a causa della guerra.

Massimo Merluzzi