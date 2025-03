Bere responsabilmente. Incontro organizzato da Confcommercio

Confcommercio ha organizzato, nella propria sede, un evento in programma martedì 25 marzo, dalle 16.30 alle 18.30, dal titolo ‘Bevi Responsabilmente’. Patrocinato da Asl 5, Comune della Spezia, Camera di Commercio, Ais e Aci, ha come obiettivo quello di sensibilizzare sull’uso moderato e responsabile degli alcolici. Attraverso gli interventi dei relatori si forniranno informazioni utili sulla sicurezza stradale, la salute e le buone pratiche nel consumo di alcol. Saranno presenti anche i titolari dei pubblici esercizi. Inoltre alla sera, in programma dalle 20, si svolgerà una cena alla Luna Blu, in via Fontevivo 127/A, a cui parteciperà anche una pattuglia della polizia locale spezzina che sottoporrà, chi lo desidererà, all’alcol test. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando [email protected] o i numeri 0187 5985214 e 340 2965145.