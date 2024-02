Beneforti in blues al Big Boss Man

Musica live d’autore, questa sera al Big Boss Man. Sul palco, a partire dalle 22, salirà un altro grande artista: Michele Beneforti, vincitore di una borsa di studio al Berklee College Of Music, che ha consolidato la sua carriera negli Stati Uniti, esibendosi nei migliori locali di New York, Los Angeles e Nashville. Parallelamente collabora con svariati artisti, tra cui Philip Lassiter – musicista di Prince, Al Jarreau e Anderson Paak – e la Beyoncé All-Female Band. Riconosciuto come uno dei chitarristi blues più stimati in Italia, mescola elementi di soul, r&b, pop e blues nella sua musica originale e coinvolgente. L’artista si esibirà da solista e darà vita ad una esperienza da non perdere per gli amanti della buona musica. Ispirato dal cantautorato alla Lucio Dalla e arricchito dalle sonorità calde del blues, Beneforti trasporta il pubblico in una terra di confine a metà tra l’Italia e gli Stati Uniti, fatta di echeggianti assoli di chitarra e rimembranze delle calde estati retrò italiane. Per info e prenotazioni (dalle 20 si può cenare) si può chiamare lo 0187 302686 o inviare un messaggio tramite Whatsapp al 342 5286661.