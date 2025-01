In occasione di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, il Comune organizza insieme all’associazione di volontariato L’Impronta, che gestisce per il canile municipale, la “benedizione degli animali”. Alla cerimonia, in programma domenica alle 11.30 in piazza Europa, parteciperanno il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore alla tutela animali Lorenzo Brogi. Al termine della cerimonia saranno consegnati attestati di fedeltà ai cittadini che hanno adottato un animale del canile municipale.