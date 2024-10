"Bene Di Serio. Oltre al gol c’era la prestazione. Orgoglio Candelari: atleta di enorme talento"

Mister Luca D’Angelo, al termine del match del ‘Rigamonti’, ha rimarcato la superiorità della sua squadra sul Brescia: "Non so se c’era fallo di mano di Juric sulla punizione vincente di Verreth, non ho rivisto l’azione, però è stata l’unica occasione dei lombardi nel corso della partita. La mia squadra ha giocato bene, ha fatto meglio degli avversari, non abbiamo mai rischiato, non avremmo dovuto prendere il gol in quel modo lì. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura dal punto di vista fisico, l’abbiamo approcciata nel modo giusto. Anche dopo il pareggio siamo tornati fuori bene, abbiamo rischiato di fare il secondo gol, mentre il Brescia si è difeso. Comunque stiamo bene, dobbiamo continuare nella serie utile, ci prepareremo al meglio per la gara di sabato pomeriggio contro il Modena". Riguardo i singoli, il tecnico abruzzese ha speso belle parole per gli attaccanti: "Bene Di Serio che ha fatto il gol e ha fatto una buona prestazione. Colak non lo abbiamo servito molto perché è stata una partita molto sporca, ma sono comunque soddisfatto della sua gara perché la sua parte la fa sempre, gran parte del merito del gol di Di Serio è sua e di Hristov. Candelari ha giocato benissimo, è un atleta di enorme talento, per noi è motivo di soddisfazione vedere un ragazzo così giovane giocare con questa personalità". Il trainer dei bianchi ha poi spiegato le assenze di Reca e Elia: "Il primo non è stato bene (attacco influenzale, ndr.), mentre Salvatore non aveva recuperato benissimo dal match contro il Bari, avremmo voluto metterlo dentro in corso d’opera, ma poi la partita si era sporcata". Infine un commento sull’espulsione di Vignali: "L’ho vista bene, è stata viziata da un fallo di mano precedente di un giocatore bresciano".

Felice Giuseppe Di Serio per il suo primo gol nell’attuale campionato: "Sono molto contento, sono riuscito a sbloccarmi. Volevamo la vittoria, ma il pareggio è giusto al cospetto di una squadra forte come il Brescia. Nella ripresa i padroni di casa hanno inserito una punta fisica, ci hanno messo queste palle alte per andare sulla seconda palla. Anche il Brescia è una squadra fisica, quindi è stata una battaglia e il pareggio lo considero giusto. L’arbitraggio? Nel primo tempo ha fischiato niente, ha lasciato un po’ correre in una partita tra due squadre fisiche, se avesse fischiato tutto non si sarebbe giocato più".