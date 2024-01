Bello, arancione e fiero!. Eccolo, il perfetto Socio

LA SPEZIA

Arrivato ferito poco più di sei mesi fa al gattile municipale della Spezia e curato amorevolmente dai volontari dell’associazione ’L’impronta’. Socio, questo il suo nome, ha capito subito che era ormai al sicuro e tra amici. Con un morbido manto bianco a macchie rosse e attentissimi occhi verdi, Socio è un prestante gatto adulto di razza europea e taglia media, che nonostante un lieve problema a una delle zampine anteriori, tenuta leggermente flessa, non ha perso la sua vitalità e agilità felina. Gli scatti migliori però sono quelli in direzione della ciotola e di un angolino caldo. Ama il relax e, da buon Socio, predilige la compagnia di amici umani con i quali è pronto a condividere poltrona e divano. Indipendente e affettuoso allo stesso tempo, non ha perso, per fortuna, la fiducia nell’uomo dal quale costantemente ricerca coccole e attenzioni. Bello e fiero Socio ha fatto invaghire di sé molte gatte, mentre poco tollera la presenza di gatti maschi con i quali entra facilmente in competizione. Per Socio la collocazione ideale sarebbe in una famiglia, anche con anziani o bambini, oppure un socio, umano, tutto suo con il quale poter condividere plaid, giornate e pennichelle.

Alma Martina Poggi