Basket Foxes Giussano batte Cestistica Spezzina 59-51, addio Final Eight Coppa Italia

BASKET FOXES GIUSSANO59CESTISTICA SPEZZINA51(8-13, 21-30, 40-44)

GIUSSANO: Ramon 9, Reani 5, Diotti 11, Lussignoli 7, Petronio, Colico, Zanetti 4, Crippa 3, Bernardi 11, Szajtauer 9, Fossati ne, Pirozzi ne. All: Diotti

LA SPEZIA: Mbaye 5, D’Angelo 2, Templari ne, Moretti 5, Granzotto 8, Missanelli 17, Diakhoumpa 2, Guzzoni 6, Guerrieri 5, Varone 1. All: Corsolini.

Arbitri: Michele Biondi di Trento e Alexa Castellaneta di Bolzano

GIUSSANO - La Cestistica chiude il suo 2024 con una sconfitta in quel di Giussano: le bianconere cedono 59-51 al Basket Foxes, facendosi rimontare e staccare nell’ultimo quarto. La vittoria non è arrivata nonostante il vantaggio di nove lunghezze all’intervallo lungo e un buon 38% da oltre l’arco (7-18). Nel bilancio della partita pesa anche la differenza nei tiri liberi: 27 tentati per le padrone di casa, soltanto 8 per le ospiti. Lucia Missanelli è l’unica giocatrice spezzina in doppia cifra, con 17 punti segnati. Dopo questa sconfitta, la Cestistica abbandona ufficialmente ogni speranza di partecipare alle Final Eight di Coppa Italia e in classifica rimane stazionante tra sesto e settimo posto con 12 punti, in attesa dei match delle altre squadre.

Il primo quarto comincia ad alto ritmo ma con le polveri bagnate per entrambe le formazioni, che segnano solo due canestri dal campo in oltre cinque minuti di gioco (5-3). Poi le bianconere si svegliano improvvisamente dal torpore e costruiscono un parziale di 0-10 che le porta sul +8 (5-13), chiuso da Ramon e Bernardi, per l’8-13 dopo la prima frazione. Nella seconda, a partire meglio sono le padrone di casa, che rimontano con un break di 10-0 e piazzano il sorpasso (20-18). Le ragazze spezzine, però, controbattono con grinta ed efficacia creando così un parziale di 1-12 che manda le squadre all’intervallo lungo sul 21-30 per le ospiti.

Il terzo quarto è piuttosto equilibrato, con la Cestistica che rispedisce al mittente i tentativi di rimonta del Basket Foxes, arrivata anche sul -2 (36-38). Un gioco da tre punti di Mbaye e una tripla di Guerrieri, intermezzati dal libero di Diotti per fallo tecnico alla panchina spezzina, portano le ospiti sul +7, prima che Crippa segni la tripla in chiusura di frazione (40-44). Ma poi si spegne improvvisamente la luce per le ragazze di Corsolini e l’anno solare si chiude amaramente con una sconfitta.

Classifica: San Giovanni – Empoli 20, Costa Magnaga- Sanga Milano 16, Virtus Cagliari 14, Cestistica- Acli Livorno 12, Selargius 10, Broni- Salerno 8, Moncalieri- Torino Basket 6, Giussano 6- Benevento 0

Marco Zanotti