Barche d’epoca a raduno Vetrina e sfide nel golfo

Fare base in uno dei borghi marinari più belli d’Italia e regatare in uno dei golfi più protetti. Questa la formula che in pochi anni ha reso “Le Vele d’Epoca nel Golfo” uno degli appuntamenti preferiti dagli armatori e appassionati di imbarcazioni storiche. Dal 26 al 28 maggio 2023 le banchine delle Grazie, già noto come il ‘Porto delle vele d’epoca’, ospiteranno la quinta edizione della manifestazione organizzata dal Circolo Velico La Spezia con il supporto dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca (www.aive-yachts.org), del Comitato Internazionale del Mediterraneo e la collaborazione tecnica dell’Associazione Forza e Coraggio. Due le regate previste, con l’immancabile cena equipaggi organizzata sabato sera sotto la pinetina di fronte agli ormeggi. A cornice l’esibizione della fanfara dei bersaglieri. Oltre ai premi di categoria verrà assegnato il Trofeo Challenge intitolato al compianto Gianfranco Vecchio, attribuito al primo classificato delle imbarcazioni d’Epoca, e il Memorial Roberta Talamoni, già Segretario Generale dell’AIVE, scomparsa quest’anno che tanto aveva animato il mondo della vela spezzina. Il Memorial verrà consegnato all’equipaggio con la più larga componente femminile e alla Talamoni sarà dedicata una breve cerimonia di commemorazione in mare.

Fra le chicche del raduno, una mostra documentaria sull’imbarcazione "Barbara" – costruita nel 1923 dai cantieri inglesi Camper & Nicholsons e recentemente restaurata dai Cantieri Del Carlo di Viareggio, al giro di boa dei 100 anni di vita.

"Le Vele d’Epoca nel Golfo” si svolge in collaborazione con la città di Porto Venere, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti della Spezia e Marina di Carrara, della Assonautica Provinciale La Spezia, Vele Storiche Viareggio, Portovenere Srl Servizi Portuali e Turistici, Pro Loco delle Grazie, Cantiere della Memoria, Gruppo Fotografico Obiettivo Spezia e Acquadimare.net.