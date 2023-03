Barca in avaria nella nebbia. Due velisti in difficoltà, arriva la Guardia costiera

La Guardia costiera della Spezia è intervenuta con due mezzi per soccorrere la barca a vela in avaria immersa nella nebbia

La Spezia, 13 marzo 2023 - Prima il mare mosso, poi anche la nebbia, sono stati momenti di difficoltà ieri mattina per due velisti austriaci a bordo di un’imbarcazione di sei metri che ha avuto un’avaria al motore mentre navigava al largo, 38 miglia a sud del Tino. Determinante si è rivelato l’intervento della Guardia costiera della Spezia, giunta tempestivamente in soccorso con una motovedetta dopo l’allarme raccolto dalla centrale di Genova, che a sua volta ha dirottato sul posto una sua imbarcazione in transito. Non è stata una cosa semplice, l’intervento si è protratto a lungo a causa della fitta nebbia in mare che rendeva la visibilità praticamente nulla. Alla fine la barca a vela è stata trainata dalla vedetta della Capitaneria di porto della Spezia fino a Porto Venere, dove è arrivata nel pomeriggio attorno alle 16. I due austriaci dovranno ora sostituire la parte di motore guasto, prima di poter riprendere il mare.

L’allarme è scattato ieri mattina prima delle 7 sul canale 16 di emergenza, quello utilizzato per effettuare le segnalazioni di soccorso in ambito marittimo. La barca a vela ha avuto un’avaria al motore 38 miglia a sud dell’isola del Tino e poiché in quel momento il mare era ancora mosso, si è trovata in difficoltà. Per fortuna il moto ondoso era in diminuzione, ma il successivo problema è stata una fitta nebbia che rendeva la visibilità ridottissima. E’ partita in soccorso la motovedetta della Guardia costiera della Spezia, in quel momento con mare forza 3 e vento forza 2. Condizioni praticabili per la navigazione, ma che hanno messo in difficoltà la barca a vela di sei metri col motore in avaria.

Giunti sul posto grazie all’ausilio degli strumenti radar, sulla posizione segnalata dai velisti, in mezzo ad un’atmosfera surreale con visibilità quasi nulla, i militari della Guardia costiera hanno cercato di aiutare i velisti nel risolvere il problema al motore. E’ arrivata a dare man forte anche un’altra imbarcazione della Guardia costiera di Genova. Fortunatamente le condizioni del mare sono ulteriormente migliorate, ma non essendo possibile risolvere il problema al motore, si è deciso di rimorchiare la barca a vela fino al porto più vicino, quello di Porto Venere. Il tutto sempre nella nebbia fitta e bassa che ha attanagliato durante la giornata di ieri anche le isole e la costa delle Cinque Terre.