Bando per disoccupati In ballo 5 milioni di euro

Importante opportunità per le imprese e per quanti non hanno più un lavoro, con il bando del Fondo sociale europeo ‘Formare per occupare’, promosso da Regione Liguria e Camera di commercio ‘Riviere di Liguria’ Imperia La Spezia Savona, legato al progetto ‘Obiettivo Lavoro’. È destinato a disoccupati senza limiti di età con il vincolo occupazionale minimo del 60 per cento di coloro che completeranno il percorso formativo. Il bando a sportello ha l’obiettivo di colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro, vincolando gli enti di formazione a sottoscrivere preventivamente accordi specifici con le aziende che si impegnino ad assumere gli allievi che porteranno a termine i corsi di formazione. Le modalità sono state illustrate a imprese e associazioni nella sede della Camera di commercio, dal presidente Enrico Lupi e dall’assessore regionale Marco Scajola. "La formazione assieme a innovazione tecnologica, sostenibilità e digitalizzazione – dichiara Lupi – rappresenta uno strumento indispensabile a programmare il futuro e guardare avanti con grande fiducia". Il bando non ha una scadenza, le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e verranno valutate in ordine di presentazione. I corsi devono avere una durata massima di 600 ore e possono comprendere attività teoriche, pratiche e tirocini curriculari. "La dotazione finanziaria – aggiunge Scajola – è di 5 milioni di euro: le risorse saranno assegnate ad Alfa che gestirà l’istruttoria delle domande di finanziamento presentate dagli enti". All’incontro ha partecipato anche il sindaco Pierluigi Peracchini, che ha sottolineato l’importanza di far intraprendere un percorso formativo culturale ai ragazzi, per motivarli al lavoro.