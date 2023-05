Banda larga, conto alla rovescia La super connesione a fine maggio

Entro la fine di maggio Riccò del Golfo sarà servito dalla rete a banda ultralarga e potrà fruire dell’offerta commerciale sulla piattaforma di OpenFiber. Sempre entro questo mese, saranno effettuati con tutta probabilità i collaudi parziali e generali della rete, predisponendo poi nel successivo giugno i ripristini dei fondi stradali. Si sblocca la vicenda legata alla scarsa connettività che da lungo tempo sta penalizzando imprese e cittadini riccolesi. Una riunione d’urgenza tra il sindaco e i tecnici e dei vertici territoriali di OpenFiber, arrivata dopo la lettera in cui lo stesso primo cittadino minacciava azioni legali ha permesso di superare l’impasse che stava creando problemi anche alle attività d’ufficio dello stesso municipio, che in assenza di connessione veloce rischia di perdere un importante finanziamento del Pnrr legato alla digitalizzazione delle funzioni amministrative e di sportello. "Sono stato confortato dal sapere che il nostro territorio non necessita di ulteriori investimenti infrastrutturali, a seguito del completamento della rete realizzata in questi mesi, con un allaccio immediato alla rete già operativa" dice il sindaco Loris Figoli, che auspica tempi celeri per l’attivazione della connessione del palazzo comunale, delle strutture sanitarie, dei servizi scolastici e bibliotecari entro il mese di maggio o nei primissimi giorni di giugno, come emerso peraltro dalla riunione avvenuta con i rappresentanti di Open Fiber.

Rassicurazioni sono arrivate anche da Infratel, che in una lettera ha spiegato che le opere di infrastrutturazione sono state completate (fatta eccezione per i ripristini stradali, previsti entro fine di giugno), sottolineando come i lavori siano stati caratterizzati da alcune problematiche che hanno allungato i tempi di realizzazione. "Questa nuova operatività digitale è vitale per il territorio – spiega Figoli –. La presenza di numerosi studi professionali, alcuni di caratura internazionale, aziende già da più lustri sul mercato internazionale, una popolazione in larga parte giovane e operativa, l’istituto scolastico, non può che vedermi agguerrito per la conclusione di questo progetto". mat.mar.