Banconista e fattorino. Opportunità in pizzeria

Proposte di lavoro a Sarzana provenienti dal Centro per l’impiego. Per info e candidature, https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 BANCONISTA Pizzeria cerca 1 banconista addetto alla ricezione degli ordini, sporzionamento alimenti e utilizzo cassa. Età dai 18 ai 50 anni. Disponibilità a lavorare nei week end e festivi. Contratto part time 18-22.30. Offerta 48896 1 ADDETTO CONSEGNE Pizzeria cerca 1 fattorino per consegna alimenti a domicilio tramite scooter 125 di proprietà aziendale. Richiesta patente A1 e conoscenza inglese. Età dai 18 ai 25 anni. Disponibilità week end e festivi. Contratto a chiamata part time ore 19-22 per 6 giorni alla settimana. Durata iniziale 3 mesi. Offerta 48892 2 ADDETTI PULIZIE Si offre lavoro a tempo determinato (part time) per pulizie uffici e condomini. Indispensabile esperienza. Età dai 18 ai 55 anni. Orario part time. Si offre tempo determinato con durata indicativa di 12 mesi. Offerta 48843.