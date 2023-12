Corsa in ambulanza verso l’ospedale, ma Edoardo ha fretta di nascere. Il soccorritore: “Grande emozione”

La Spezia, 31 dicembre 2023 – Da Maissana, nell’alta Val Petronio in provincia della Spezia all’ospedale Gaslini con sosta “obbligata” nel parcheggio dell’autogrill a Sestri Levante, in A12. Per la verità quello di arrivare a Genova è rimasto un obiettivo in sospeso, scalzato da un altro ben più importante che si chiama Edoardo. Questo il nome del bambino nato in ambulanza nel bel mezzo del tragitto che da Sestri porta a Lavagna. I genitori del piccolo, residenti nella provincia di Spezia appunto, sono partiti questa mattina, 31 dicembre, ma sono stati poi costretti a fermarsi nell’area di sosta dell’autostrada allertando i soccorsi del 118. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Verde di Sestri Levante.

"La signora aveva le doglie, le abbiamo subito misurato i parametri e poi abbiamo chiamato l’automedica, arrivata dopo poco tempo nella piazzola”, spiega Giuliano, autista del mezzo che ha portato a termine la delicatissima missione. “Con il medico a bordo dell’ambulanza, l’infermiere e il mio collega soccorritore Niccolò sono partito senza esitare in direzione ospedale di Lavagna. Ho mantenuto la concentrazione salda, stando attento a guidare più delicatamente possibile. E la pioggia incessante non era certo di aiuto”. Una manciata di minuti ed ecco che Edoardo è venuto alla luce. “Non ci siamo mai fermati, il piccolo è nato in corsa verso Lavagna – assicura Giuliano – E’ stata davvero una grande emozione della quale mi rendo conto ora perché sul momento ero davvero molto concentrato affinché tutto andasse a buon fine. E’ la prima volta che mi capita un soccorso del genere”.

Mamma e neonato sono ora nel reparto di ostetricia dell'ospedale di Lavagna e godono ottima salute.