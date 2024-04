’Bambini furiosi’ agli Impavidi

Torna l’attesa rassegna ’Piccoli Impavidi’ dedicata ai ragazzi e alle famiglie per condividere insieme le emozioni del teatro. Nel calendario del progetto "Fuori Luogo Kids" oggi, domenica, e domani mattina soltanto per le scuole va in scena agli Impavidi di Sarzana lo spettacolo "Bambini furiosi, cavalieri inesistenti" del coro Fabrizio De Andrè adatto per ragazzi dai 7 ai 13 anni. Un lavoro liberamente ispirato a il "Cavaliere Inesistente" di Italo Calvino e "L’Orlando furioso" di Ludovico Ariosto. Testo, musiche e accompagnamento al pianofortr di Gloria Clemente, regia Simone Ricciardi. Voce, percussioni e corno francese Pietro Senigaglia, basso elettrico e groove Andrea Cozzani. La storia vede protagonisti un gruppo di bambini e ragazzi che si ritrovano in una vecchia soffitta in una notte di luna piena decisi a uscirne con lo spettacolo giusto che li rappresenti. Lo spettacolo di oggi pomeriggio inizia alle 17 mentre lunedì, per le scolaresche, alle 10: costo dei biglietti 8 euro adulti e 6 per i bambini.