’Bambine’ di Bertella al Circolo anziani

Nell’accogliente sala del Circolo anziani di piazza Brin, in via Filippo Corridoni 7, Margherita Bertella presenterà il suo libro ‘Bambine’. Si tratta di una raccolta di racconti – editi nel 2012 – sul tema della violenza ai minori, non solo fisica ma anche psicologica, purtroppo tuttora attuale. Tutte le vicende narrate sono ispirate a fatti realmente accaduti, riportati dalle cronache quotidiane o trasmessi da testimonianze concrete, poi liberamente rielaborati dall’autrice, che si è avvalsa della propria fantasia, inserendo però spesso, nelle pagine, dettagli tratti dalla storia personale e familiare. Con l’autrice dialogherà Massimo Marasco. Alcuni allievi della ‘Officina dello Scrivere ad Alta voce’, laboratorio di lettura e scrittura diretto da Rosanna Ianni e Margherita Bertella, e operante alla Spezia dal 2014, leggeranno a più voci uno degli interessanti racconti. L’ingresso, come consuetudine in questi incontri che caratterizzano il circolo, è libero e gratuito.