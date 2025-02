Baliani torna al Comunale di Sori

Dopo avere conquistato generazioni di spettatori con ‘Kohlhaas’, Marco Baliani torna ospite di Soriteatro con il suo nuovo spettacolo, ‘Quando gli dei erano tanti. Dedicato alle scritture di Roberto Calasso’, in scena giovedì alle 21 al Teatro Comunale di Sori, a Genova. Prosegue così la decima stagione ideata e diretta da Sergio Maifredi, prodotta da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del Comune di Sori, con il contributo al Teatro Pubblico Ligure di ministero della Cultura, Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, con la collaborazione di pro loco Sori. "Questo spettacolo – dice Baliani – nasce dal desiderio di intrecciare quelle narrazioni mitiche che nel tempo sono affiorate sulla superficie del mio mare e che stanno lì come isole su cui è sempre possibile tornare ad abbeverarsi". I biglietti (20 euro intero, 17 euro ridotto e 10 euro studenti sotto i 26 anni) sono disponibili sempre online www.mailticket.it, alla pro loco Sori (0185 700681) negli orari di apertura e in teatro un’ora prima degli spettacoli.