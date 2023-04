Aziende private cercano personale

Dal centro per l’impiego di Spezia. Info e candidature, su https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 MAGAZZINIERE Per azienda operante nel settore del materiale elettrico stiamo ricercando una figura da inserire come magazziniere. La risorsa avrà occuparsi di caricoscarico merci mediante software, sistema merci a scaffale, controllo e gestione delle non conformità. E’ richiesta esperienza e un’età tra i 22 e i 35 anni, conoscenze in ambito elettricoelettrotecnico. E’ prevista specifica formazione in ambito aziendale. L’inserimento avverrà all’inizio a tempo determinato con obiettivo di consolidare il rapporto. Zona La Spezia. Offerta 46902

1 OPERAIO AGRICOLO Si offre lavoro a tempo determinato per gli operai agricoli e floro-vivaisti in azienda operante nel settore vitivinicolo ricerca una figura da inserire nel proprio organico che si occupi di lavori in vigna, potatura e conduzione mezzi agricoli. Zona La Spezia. Offerta 46863

1 PIZZAIOLO Pizzeria cerca 1 pizzaiolo o apprendista pizzaiolo. La risorsa si occuperà degli impasti, della cottura e del banco. Saranno valutate candidature di pizzaioli qualificati con pregressa esperienza ma anche candidature fra i 18 ed i 29 anni da formare. Si richiede disponibilità a lavorare nei week-end e festivi, tempo determinato. Ore 17-22 o 17.30-22.30. La Spezia. Offerta 46841

1 IMPIEGATA Agenzia di assicurazioni cerca 1 impiegata addetta segreteria. Inizialmente la risorsa sarà impiegata per attività di accoglienza clienti, ricezione e smistamento mail e telefonate, inserimento dati e archiviazione. In una fase successiva adibita per altre attività specifiche di settore. Buona conoscenza del pacchetto Office, età massima 35 anni. Tempo determinato per sostituzione maternità. Orario 8.30-12.30 e 15-18.30 dal lunedì al venerdì. Zona La Spezia. Offerta 46840