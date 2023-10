Aziende agricole e prevenzione a La Spezia: modello di flessibilità per la sicurezza alimentare

Il 5 ottobre alle 14, nell’auditorium della biblioteca civica Beghi, prosegue il programma di incontri ’Promozione alla salute’ del dipartimento di prevenzione di Asl5 con un evento dal titolo: “La multifunzionalità nelle imprese agricole: modello di flessibilità per la sicurezza alimentare” dedicato agli imprenditori agricoli e aperto al pubblico. Nel corso dell’appuntamento si tratteranno i seguenti argomenti: le caratteristiche strutturali e funzionali che deve avere un locale polifunzionale secondo la normativa regionale; il sistema “Haccp” e la sua applicazione nell’ambito della produzione primaria; le produzioni zootecniche e la sicurezza alimentare nell’ambito degli alimenti di origine animale prodotti e trasformati in azienda. L’evento è il secondo di un ciclo di incontri che intende avvicinare i cittadini e le pubbliche amministrazioni locali al dipartimento di prevenzione così da coinvolgerli in un proficuo patto per la promozione della salute. Lunedì 2 ottobre, durante il primo incontro, si è parlato di “Protezione delle colture verso tutela della Salute: uso consapevole dei fitosanitari”.