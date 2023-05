Azienda Cintoi festeggia i 100 anni di attività Mostra di e-bike e moto

Era il 1923 quando Tommaso Cintoi, diventato padre di Franco, decide di utilizzare la sua abilità di saldatore nell’assemblare ferro tubi per realizzare in modo artigianale dei telai di bici, in un piccolo fondo di piazza Saint Bon 14. L’attività negli anni è cresciuta, dando spazio a scooter e moto, con gli ingressi di Carlo, ex giocatore aquilotto, Lorenzo, Nicola, ex calciatore dello Spezia come il padre, e Laetitia, figlia di Lorenzo, tutti di cognome Cintoi. Completano lo staff dell’officina Paolo Ferri, Gianluca Lerici, Gianluca Torpia e Giacomo Navalesi. Per i 100 anni dell’attività l’azienda Cintoi organizza due appuntamenti: domani esposizione di moto, scooter e e-bike, prove su strada e brindisi alle 12, in piazza Saint Bon, domani un pranzo sulle due ruote alla Trattoria dei Cacciatori ai Casoni con gli amici e i clienti centauri dell’attività.