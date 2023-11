Avviso per la selezione di architetti e ingegneri

La Asl della Spezia comunica la pubblicazione di un avviso pubblico consultabile nella sezione concorsi del sito istituzionale www.asl5.liguria.it: avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 2 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura libero professionale (co.li.pro.), di durata annuale, ad architetti o ingegneri. Due professionisti che posseggano adeguata conoscenza e comprovata esperienza nelle attività: Rup o di supporto al Rup, preferibilmente nell’ambito dei lavori pubblici; membro di commissioni di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose; direttore dei lavori o direttore operativo; coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Scade domani, 30 novembre. Per entrambi gli avvisi l’’impegno richiesto è di massimo 24 ore settimanali con un compenso orario di 40 euro fino a 96 ore mensili.