Avviati il ripascimento e il ripristino della diga

Diga e ripascimento, a Levanto lavori in corso in vista della stagione turistica. Sono in corso di completamento, realizzati dalla partecipata Levante Multiservizi, i lavori di ripristino della diga antistante l’area nautica di Vallesanta, danneggiata dalla violenta mareggiata che ha colpito la costa ligure a metà dello scorso mese di gennaio. L’intervento è effettuato da una chiatta utilizzando nuovi massi, trasportati dai camion e caricati sull’imbarcazione dai moli della stessa area nautica. Saranno invece realizzati in questa settimana il dragaggio dello specchio acqueo antistante lo scoglio della Pietra e la redistribuzione del materiale sugli arenili che necessitano di ripascimento perché colpiti dall’azione erosiva delle mareggiate. Il prelievo della sabbia accumulatasi alla Pietra viene effettuano ogni anno dal Comune per consentire le operazioni di manovra delle imbarcazioni del Consorzio marittimo ‘5 Terre-Golfo dei poeti’, che fino a quando non saranno completati i lavori continueranno ad attraccare nell’area nautica in località Vallesanta. L’intervento prevede il prelievo di circa 4.200 metri cubi di materiale, che verrà redistribuito, attraverso l’impiego di camion e mezzi meccanici, sulle spiagge comprese tra la stessa area nautica di Vallesanta e la foce del torrente Rio Gavazzo. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il Comune ha emanato un’ordinanza che fine al termine dell’intervento, durante l’esecuzione dei lavori (dalle 8 alle 20) vieta l’accesso e la sosta in spiaggia e la balneazione negli specchi acquei antistanti il tratto di arenile interessato.