Avis, primo prelievo di plasma Via all’iter di accreditamento

Nella sede dell’Avis comunale La Spezia è stata prelevata una sacca di plasma. È la prima in un centro di raccolta associativo della nostra provincia. Ed è uno dei primi passi del percorso che l’Avis ha intrapreso per ottenere l’accreditamento anche per la raccolta di plasma. Grazie alla collaborazione e al fondamentale supporto del centro trasfusionale spezzino, diretto dalla dottoressa Paola D’Elia, la sede dell’Avis comunale La Spezia si è dotata dell’attrezzatura necessaria per poter effettuare la donazione di plasma. Una volta completato l’iter per l’accreditamento, sarà quindi possibili effettuare questo tipo di donazione anche in quel centro, che si aggiungerà ai tre centri Asl della provincia, in attesa che pure negli altri centri di raccolta Avis si possa avviare la donazione di plasma. "È un risultato sul quale Avis ha lavorato da tempo – ha detto con soddisfazione il presidente Giacomo Grande – e che siamo riusciti ad ottenere anche grazie all’importante lavoro svolto dal nostro responsabile medico, il dottor Marco Sabelli, dall’instancabile disponibilità del nostro personale sanitario, dei volontari e delle altre Avis che effettuano la raccolta di sangue, che speriamo possano presto seguire quanto fatto nella nostra sede". La donazione di plasma è spesso messa in secondo piano rispetto alla donazione di sangue. "In realtà è un elemento prezioso e fondamentale – affermano da Avis – . È una donazione adatta a tutti ma in particolare a coloro che hanno il gruppo AB che può essere ricevuto da un target più ampio di persone", Inoltre è indispensabile per la realizzazione di alcuni farmaci salvavita. "Per i donatori che non hanno mai donato plasma – concludono da Avis – è disponibile nella nostra sede associativa un punto informativo dove avere maggiori informazioni. Ricordiamo che è possibile donare all’Unità di Raccolta al Favaro il martedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 10.30 ed ogni prima domenica del mese dalle 8 alle 11 e al Centro trasfusionale dell’ospedale Sant’Andrea dal lunedì al sabato dalle 8 alle 11". Per prenotare la donazione, per avere informazioni su come diventare donatori si può contattare lo 0187 511089 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30.