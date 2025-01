Avis di Sesta Godano. Boom di donazioni

Duecento sacche di sangue raccolte (che sommate alle donazioni effettuate presso i centri di raccolta portano a un totale di circa 250 donazioni tra sangue intero e plasmaferesi), 177 donatori effettivi. Numeri importanti, quelli messi assieme nel 2024 dall’Avis comunale di Sesta Godano, che si è recentemente riunita per premiare i donatori più assidui.

Alla presenza del presidente provinciale Alessandro Casale, il presidente e il direttore sanitario della sezione comunale di Sesta Godano, Giovanni Lucchetti e Giorgio Peluso, nonchè il sindaco-donatore Marco Traversone, è stato fatto il punto sull’ultimo anno di attività. "Un ’lavoro’ di cuore, un impegno fatto con passione che non conosce nomi né menzioni particolari, se non l’immensa soddisfazione, di aver contribuito al pieno rispetto degli scopi statutari dell’Avis. Un’esperienza meravigliosa e unica nonostante le quotidiane difficoltà comuni a tutto il mondo del volontariato" ha detto Lucchetti, mentre il presidente provinciale Avis Alessandro Casale ha sottolineato l’importanza della collaborazione fra le varie componenti associative per il raggiungimento dei risultati, soprattutto sui territori delle aree periferiche.

Nel 2024 i soci della Comunale di Sesta Godano sono stati 183, di cui 177 donatori effettivi. A seguire, l’assegnazione delle benemerenze ai donatori: 42 in rame, 48 in argento, 12 in argento dorato, 9 in oro e 4 in oro con rubino. "Auspichiamo che il 2025 sia un anno di serenità e attenzione verso la donazione del sangue; i donatori sono persone di alto senso morale, che donano in silenzio e anonimato, un impegno importantissimo che ci ha consentito di raggiungere questi importanti risultati" ha concluso Lucchetti.

Matteo Marcello