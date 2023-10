"Autunno a La Spezia: Labulè si veste di colori per bambini"

L’autunno porta con sé colori particolarmente suggestivi che sprigionano emozioni, soprattutto nei piccoli. Ed ecco alla Labulè di via Colombo un bis di laboratori, sabato e poi ancora il 28 ottobre, per ispirarsi a ciò che ognuno di loro raccoglie dentro di sé in questo periodo dell’anno, indagando sul mondo fantasioso dei bambini. "Strutturato sulla libera scelta sia dei materiali che dei mezzi con cui arrivare all’opera finale – spiega Elena Lussiana – daremo molta importanza alle sensazioni provate durante la realizzazione di ogni singolo lavoretto". L’autunno porta con sé anche Halloween, festa molto amata dai piccini, punto focale del 31 ottobre, durante il quale con giochi, pentolaccia e musiche si darà libero sfogo alla creatività. Dunque nel laboratorio d’autunno di sabato, dalle 16 alle 18, la realizzazione di una zucca in stoffa e di civette in plastica. Il 28 ottobre, invece, il laboratorio di Halloween, allo stesso orario, per creare dei fantasmi e delle scopine da strega. Infine la festa con merenda del 31 ottobre, dalle 15.45 alle 17.45: tutti i bambini (chi vuole può mascherarsi) parteciperanno alla realizzazione di una strega volante, molto grande, che verrà utilizzata come addobbo della festa, poi giochi a volontà. Ci si può iscrivere, anche ai singoli eventi (o con un pacchetto completo) telefonando a Sara al 320 6969521.

m. magi