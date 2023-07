Autore, attore e poeta Roberto Mercadini racconta il suo viaggio

Stasera, alle 21.30, in piazza Europa, la seconda tappa del ‘La Spezia Estate Festival’ con Roberto Mercadini e il suo ‘Fuoco nero su fuoco bianco – Racconto tentacolare della Bibbia ebraica’, con traduzione dall’ebraico antico dell’autore. "Ho tracciato un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia – spiega il protagonista – . Il libro di Giona è la rotta seguita in questa navigazione attraverso il mare della sapienza ebraica". Biglietto a 8 euro acquistabile al botteghino del Teatro Civico o online su Vivaticket. Per informazioni: 0187 727521.